全球綜合航運服務供應商克拉克森統計數據顯示，今年上半年全球造船企業累計接獲新船766艘合計2402萬修正噸，年增長率接近200％。截至6月底，全球造船業手持訂單量8091萬修正噸。

其中，中國造船企業接獲訂單量和手持訂單量分別為1059萬修正噸和3041萬修正噸，均位居世界首位；韓國接獲新造船訂單年增約7倍為1047萬修正噸，僅落後中國12萬修正噸。

據《上海證券報》報導，暴增的訂單有望讓造船產業鏈上游相關上市公司「量價齊升」。目前大陸國內承接大型貨櫃船訂單的造船企業已批量採購寶鋼、南鋼等研發的大型貨櫃船用止裂鋼。

貨櫃航輸和散裝航輸高漲的市場行情，催生大陸國內造船行業「十年未見的繁榮景象」。

盛況之下是「盛宴」還是「剩宴」？造船業內看法分歧。國際航運研究和諮詢機構Drewry中國區董事韓寧認為，今年的「訂單潮」具有特殊性，大部分訂單是對老舊船型的更新升級和區域航線的能力提升，並非是新增運力。另外，前兩年新船訂單少，今年初船價和融資成本降到船東的心理區間，船廠也急需訂單維持開工，所以很容易一拍即合。

另有分析師則稱，疫情和環保要求促使新的造船週期提前到來；還有業內人士持謹慎樂觀態度，認為現階段過高成本讓造船企業進退維穀，「不接單就有可能停產，這是最壞的結果」；行業協會則提醒，「增收不增利的態勢明顯」。

由於新造船訂單選擇權從簽訂到行使存在時間差，在今年上半年大宗商品價格快速上漲的情況下，最初簽訂的造價可能要覆蓋更高的成本。

今年以來，全球航運出現了十年未有的繁榮景象，訂單呈集中放量態勢，波羅的海乾散貨指數（BDI）突破3000點，貨櫃運費價格節節攀升。

全球造船企業紛紛爭搶訂單。中國船舶集團7月5日發布消息稱，上半年承接新船訂單232艘、1838.6萬載重噸，年增長2.9倍，提前完成了年度接單計畫，市占率位居全球第一。

7月15日，中遠海控公告，擬斥資人民幣百億元訂造10艘超大型集裝箱船以擴充船隊規模。根據公告，中遠海控將新訂造6艘1.4萬箱型和4艘1.6萬箱型貨櫃船舶，協定總價14.96億美元，折合人民幣約96.7億元。上述訂單將由同屬中遠海控集團的中遠海重工承接。

貨櫃運力全球第二的地中海航運憑藉51艘約合近百萬TEU的新造船訂單領跑行業，超越馬士基集團榮登運力第一的寶座只是時間問題。