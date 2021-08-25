中央流行疫情指揮中心今宣布，本土確診數「+0」，另新增境外移入、死亡各1例。急診醫師陳志金呼籲大家繼續努力，就算「嘉玲」只回來一天，還是很令人感動。

防疫指揮官陳時中在25日的記者會上拿出手板，正式公布本土零確診，是台灣闊別107天後，再度收復「+0」失土。許多醫師、粉專開心分享這項久違的好消息，直呼得來不易。

陳志金指出，上次「+0」已經是3個多月前的母親節（5月9日），100多天來暴增近1萬5000名確診個案，5月22日當天更爆出單日721例本土，嚇壞許多人；5月19日全國進入三級警戒。

在各界努力下，終於控制住疫情，8月以來愈來愈穩定，連續好一陣子都只有個位數。指揮中心於7月27日降回二級警戒，二級暫時延長至9月6日。陳志金說真的很令人感動，哪怕「嘉玲」只回來一天，還是值得高興。

國外媒體報導，台灣若堅持清零，恐怕被國際社會孤立。陳志金自豪地說:「沒有堅持清零啦！只是守著守著，不小心就清零了，不好意思啦！考太好的人被孤立，可以理解。」