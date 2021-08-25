因應疫情警戒措施延期的台中市「市民免費電腦課程」，將於9月起正式開課，並於25日起受理報名，研考會表示，40歲以上，設籍、居住或工作於台中市，以及新住民、原住民、中低收入戶與身障人士等民眾優先錄取。

研考會主任委員吳皇昇說，今年的市民免費電腦課程原訂6月開班，配合防疫規範及考量民眾安全延後開課，日前中央宣布調降全國警戒為二級，防疫措施逐步解封，審慎評估並確認依市府規定完成預計開班地點復課申請，訂9月份起正式開課。

課程內容包括電腦操作班(Word、Excel及PPT)、行動裝置班(社群軟體、照片及影片編輯、及Vlog等課程)，都非常貼近生活實用，歡迎民眾踴躍報名，藉由此次學習讓學員能活用在日常生活中，讓科技更貼近人性。

吳皇昇表示，除了開辦電腦課程，市府積極思考如何讓民眾一機在手享有多項市政服務，今年推出「台中e指通」數位市民平台，加入會員即可獲得數位市民虛擬卡，可作為行動借書證、至特約商店享好康優惠，還包括訊息訂閱、圖書預約／逾期提醒、生活資訊查詢、綁定個人車號之待繳停車費提醒及行動支付繳費等，讓民眾在數位學習中同時擁有「一指通台中」的便捷生活。

資訊中心考量選課的豐富度與彈性，今年課程種類由4門增加至12門課，每人選課上限由2門增加至4門，讓民眾可以依自身興趣自由選配。

另外網站也提供10門進階課程讓民眾免費觀看，開課期間並舉辦「學員回饋創意活動」，課後上傳心得感想與作品，即有機會獲獎品。

防疫不鬆懈，上課教室將定期消毒，採梅花座或安置隔板，民眾上課記得戴口罩，進入教室前配合量測額溫、雙手消毒及實名登記，保持社交距離，保護自己也保護他人，才能安心上課、開心學習。