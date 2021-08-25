國民黨828在希望廣場前舉辦拒吃萊豬公投活動，民進黨發言人謝佩芬表示，在國民黨主席的選舉下，公投已經走味。「國民黨吃美牛又反美豬」，很明顯就是雙重標準、為反對而反對，毫無立場和標準，顯然是在愚弄人民。

謝佩芬說，國民黨主席正在改選中，顯然江啟臣主席選情緊張，近期國民黨中央發起許多對公投議題的行動，根本就是把公投議題當作是主席選舉的鬥爭工具，民進黨表示遺憾，這並不是真正福國利民、促進公共討論的健康方式。

謝佩芬指出，日前才看到國民黨的黨公職公開支持吃美牛，現在卻說反美豬。為何國民黨吃美牛可以，吃美豬就不行，到底是憑藉什麼科學根據？還是只是因為選舉的關係，就可以睜眼說瞎話？

謝佩芬也指出，台灣疫情目前仍為二級警戒，全國民眾各行各業都還在努力防疫。但是身為國民黨一級主管的羅智強議員，竟然不顧防疫考量，假藉公投之名，發起環島選舉之實。難道沒有環島就不能討論公投了嗎？一個縣市一個縣市這樣的環島活動，真的是現在二級警戒最需要的政治活動嗎？若因此產生群聚染疫，成為破口，請問國民黨和羅智強你們要負責嗎？

她說，民進黨再次苦勸國民黨，停止政治環島，減少防疫破口，拜託以蒼生為念，不要只為了個人政治利益而不顧全民健康。

謝佩芬強調，美豬、能源議題等，都是國家重要國政議題，應該讓全民可以理性討論明辨是非。江啟臣主席為了黨主席選舉連任，把公投當作選舉題材操弄，已經不利於公投議題的討論。尤其國民黨為了主席選舉，不惜吃美牛反美豬，一昧迎合黨內特定族群的立場，卻造成國民黨反美豬也反美的結果，實不利於國家整體利益的發展。

她說，要再次呼籲國民黨應該不要雙重標準，不要為反對而反對，停止將公投議題作為黨主席選舉的政治工具。