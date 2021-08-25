韓國男團NCT的人氣隊員Lucas（黃旭熙）是中泰混血，雖然是香港人但憑著帥氣外型，和亮眼的唱跳實力，迷倒一片韓國在地女粉絲。原本Lucas回歸在即，日前卻遭匿名網友爆料把粉絲當後宮，開房叫女方付錢、收禮物和發生性關係不做安全措施等，甚至還有床照流出；今（25）日下午Lucas公開道歉，間接坦承做了不負責任的行為，「對不起讓你們失望了」。

Lucas不僅是男團NCT人氣隊員，也是SM娛樂力捧的鮮肉偶像之一，不論是旗下男團挑人組限定團或是小分隊，Lucas都獲得公司大量資源，而香港人身分更讓他在韓國和大陸人氣都遠遠超過其他隊員；最近Lucas才要回歸，卻遭到匿名網友在網路上指控，把女粉絲當後宮，騙感情騙身體騙金錢，不檢點私生活通通被揭露。

微博瘋傳Lucas的床照。(圖/ 摘自微博@現在威在旦夕)

據網友爆料的內容，有多張Lucas和女粉絲的對話截圖，像是他不斷對女粉絲情緒勒索，還要求對方主動付開房間的費用，而且還想要收到昂貴的禮物；Lucas真面目被揭穿後，迅速在各大網路平台發酵，更有其他受害者接連跳出來指控，連他睡著的床照都隨著流出，讓粉絲一個接著一個心碎。

在事發後，Lucas所屬經紀公司SM娛樂始終保持沉默，不澄清也不解釋的態度令外界只能霧裡看花；不過，今日下午Lucas在個人IG上傳一張手寫道歉信，一開始就先向粉絲道歉，也坦承自己做了錯誤和不負責任的行為，在多次道歉後承諾不會再發生類似的事情。雖然Lucas為自己行為道歉獲得不少女粉絲員輛，但大多數網友仍不接受，認為他應該退出團體，不要拖累其他隊員。

Lucas黃旭熙IG道歉全文：

我是LUCAS黃旭熙 。

在這裏，我誠心地向因爲我的錯誤行爲而受到傷害的人們道歉。懇求給我一個可以道歉的機會，真的非常抱歉。

同時，我也向一直以來支持和關心我的粉絲們真心地說聲抱歉，對不起讓你們失望了。

過去的幾天裏，我對自己曾經所做的事情進行了深刻反省。我清楚地意識到了自己的錯誤和做出的不負責任的行爲，辜負了一直以來爲我應援、支持我的粉絲們。

再次誠心向因爲我的行爲而感到失望的所有人道歉。 我保證不會再發生這樣的事情，同時我會在接下來的這段時間裏，中斷所有的活動，進行深刻的自我反省。

最後，我想向我的成員們、公司工作人員、多家合作方以及節目組的所有工作人員們說聲抱歉，因爲我的個人行爲，給大家造成了不好的影響。

真的非常抱歉。