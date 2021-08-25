蘇澳區漁會推出物超所值的中秋集錦盒。（胡健森攝）

蘇澳區漁會推出物超所值的中秋集錦盒。（胡健森攝）

國人有在中秋節與親友一同烤肉慶祝的習慣，今年受到疫情影響，長時間的防疫管制措施更讓大家悶得發慌，今年中秋節的「全民烤肉運動」恐怕會比以往更加熱絡，蘇澳區漁會也趁勢推出物超所值的「中秋搶鮮集錦盒」，希望在疫情衝擊所造成的不景氣下，能為漁會及漁民帶來一波業績。

疫情威脅未解，今年的中秋節想約親友一同到餐廳聚餐、大快朵頤一番恐怕仍是不可得，也因此今年中秋節在家中烤肉慶祝，恐怕會變成疫情之下、民眾自我調整放鬆的「擴大全民運動」。

因防疫管制，許多餐廳被迫歇業，連帶讓漁民生計也大受影響，如今中秋節將至，蘇澳區漁會趕緊掌握這股商機，再次推出物超所值的「鱻宴」中秋搶鮮集錦盒，內有透抽、大干貝、白蝦、花枝丸、飛魚卵香腸、竹筴魚、鬼頭刀魚排、白帶魚卷等8款好料，並提供優於單買各項食材的優惠價格。

蘇澳區漁會表示，這些好料如果以單項逐一購買，至少需要1780元，到了中秋節前兩天恐將會更貴，但漁會推出的「鱻宴」集錦盒預購優惠價一律1580元，但只限量1500盒，除了「鱻宴」集錦盒，漁會另外還推出「白腹鯖魚片禮盒」，原價720元，限量優惠價600元。

蘇澳區漁會表示，依照過去的經驗，開放預約後不用三天的時間就會被搶購一空，想要搶先預購享好康的人可加入蘇澳區漁會LINE生活圈，白腹鯖魚禮盒每盒含運優惠價750元「鱻宴」禮盒運費每盒160元，兩盒以上送到同一地點則免運費，宅配出貨日期為9月6日至11日。