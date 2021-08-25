台南23日查獲越南走私肉製品，其中月餅檢驗證實非洲豬瘟病毒陽性，市越南進口肉製品含非洲豬病毒，台南市長黃偉哲怒斥，居然有人心存僥倖，真的是非常可惡，市府除已啟動相關亡羊補牢作為，包括本周完成602場養豬場的查核訪視，針對從越南訂月餅來台的當事人也將依相關法規重懲。

台南市分別在永康區、麻豆區查獲2案3檢體，其中麻豆查到的越南月餅檢出陽性，黃偉哲今天下午在防疫記者會對此表示「很遺憾」，面對非洲豬瘟，大家從2019年守住台灣沒有讓非洲豬瘟侵襲，成為亞洲少數沒有非洲豬瘟疫情的國家，遺憾的是，一位麻豆民眾聲稱因越南籍太太想吃越南月餅，跑去越南雜貨店訂購，從越南寄來台灣，「居然這樣大剌剌的，讓人覺得非常非常可惡！」

黃偉哲說，這是一個非常嚴重的事情，雖然是月餅，但如果月餅沒吃完，拿去當廚餘，廚餘拿去給豬吃，豬就感染了，尤其，非洲豬瘟沒有疫苗可打，致死率幾乎百分之百，一旦感染了，就必須撲殺，所以說這是很嚴重的。

農業局指出，24日起已展開查核全市602處養豬場，預計本周就能全面查核完畢，每天也會派員到善化跟安南的肉品市場督導消毒，也會針對14場廚餘養豬場加強查核以及持續監測病死豬、海漂豬。