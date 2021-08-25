高端開打三天4死！是否停打？ 陳時中揭兩關鍵條件

國產疫苗高端開打3日，已有4人於接種後死亡，有專家認為指揮中心應召開委員會，並針對猝死個案進行討論，並向大眾說明停打的標準，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回應，基本上要有一個因果關係出來，一定超過背景值的量，才能有更清楚、詳細的報告。

今於疫情記者會中，有媒體發問表示，有專家認為高端疫苗開打僅3日，已有4人於接種後猝逝，指揮中心有必要盡速召開委員會，並針對猝死個案的發病型態，以及解剖資料進行討論，並向大眾說明停打與否的標準，現在是否有這樣的規劃？什麼樣的情況下會暫停施打？

陳時中表示，基本上你要有一個因果關係出來，一定超過背景值的量，可是我們跟專家來請教、討論是必然的。陳時中接著說，這對我們來說也很兩難，知道大家都很關心，有發生我們就趕快跟大家做報告，但有時候也考慮應該讓因果關係，能有更清楚、詳細報告。

另外，也有媒體問及，高端疫苗接種後，死亡個案集中在新北市及桃園市，「是否公布接種後死亡個案高端疫苗批號？或是暫緩施打特定批號？」陳時中則回應，相關批號會再去核對，不過多半像這樣的情況下，僅是時序相關，還要等是不是因果相關，當然進一步檢查可能是有必要的。

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