救命分秒必爭！新北市交通局今年初在淡水竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等偵測設備多元資訊整合平台，並建置與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，導入動態號誌控制，迄今停等延滯改善15到27％，減少停等約10到24秒。

「哪怕只是快一秒都行！」交通局長鍾鳴時表示，這項全國首辦與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，先行開啟塞車路段的綠燈號誌，讓車流動起來，並讓救護車能優先通行，以快速地將患者送抵淡水馬偕醫院，即刻救回寶貴生命。

交通局交通管制工程科長陳建成指出，交通局於2019年針對汐止區大同路、新台五路路廊建置了多元資訊整合平台，於廊道沿線設置智慧型監視器、eTag，透過影像辨識掌握現場車流狀況，適時調整號誌秒數，以維車流紓解，另收集Google旅行時間、天候及施工等大數據資料，反映在多元資訊整合平台，以採取必要因應措施，成效良好。

鍾鳴時表示，因淡水地區民眾唯一救命道路淡北道路興建計畫尚待北市府及民意支持，交通局因此先將淡水區民權路、中正東路，以及八里區龍米路、五股區成泰路納入多元資訊整合平台，並擴大建置與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，先行開啟塞車路段的綠燈，避免塞車阻礙救護車通行。

「救命分秒必爭！」交通局表示，新北市有100輛救護車已升級為「科技行動急診救護車」等，導入各式急救設備、智慧雲端動態救護系統後，讓新北市OHCA今年5月OHCA康復率已達10.8％，10年來救活1743人，全國第一。

交通局後續仍持續蒐集車流數據，加強淡水、八里及五股廊道車流的大數據資料庫，反映在多元資訊整合平台，以更能掌握交通敏感路段的車流特性和即時交通狀況，採取必要因應措施，讓交通更安全、更順暢。