銀髮族最期待的「弘道2021爺奶Color Walk」屏東場將於11月6日開走，91歲的黃清風爺爺（左二）與兒子（右二）今年連續第3年報名參加，他說，這是專屬父子之間的活動。（謝佳潾攝）

銀髮族最期待的「弘道2021爺奶Color Walk」屏東場將於11月6日開走，75歲的白采右阿嬤（右三）指出，今年的目標是跟女兒（左三）與孫女（右二）一起達陣。（謝佳潾攝）

疫情趨緩，銀髮族最期待的「弘道2021爺奶Color Walk」屏東場確定將於11月6日開走，並於即日起接受報名，而訊息一出後，參加過不只一次的96歲陳爺爺、91歲黃爺爺、75歲白阿嬤都搶著報，期待再與家人一同健走共享天倫樂。

弘道老人福利基因會指出，運動有效延緩銀髮族退化速度、維持身心靈雙重活力，所以弘道每年都會舉辦千人健走活動，且成效非常好，吸引不少三代同堂報名參加，但今年因本土疫情一度大爆發而出現變數，長輩緊張地不斷詢問是否會取消辦理，幸疫情趨緩且經各方協議後確定會辦，而消息一出後，長輩開心不已。

弘道說，健走如期舉辦，最開心的莫過於96歲陳爺爺、91歲黃爺爺與75歲白阿嬤，他們是弘道健走活動的鐵粉，且是超過1次的全家總動員力挺，堪稱最佳宣傳招牌，期待屆時大家一起拿達陣禮包兼抽好禮。

平時固定參加弘道社區關懷據點的96歲陳先賢爺爺，最愛騎腳踏車，2年前得知健走活動後，在家人的支持下報名參加，他常說，「我人老心不老」，希望以自己為榜樣，鼓勵更多長者走出家門。

而91歲的黃清風爺爺則曾跌倒受傷，經歷一段不短的恢復期，期間他重視到靠運動延緩退化的重要，因此2年前拉著兒子一起報名健走，直至今年已是連續第3年報名參加，他說，「這是專屬他們父子間的活動」。

75歲的白采右阿嬤患有三高，去年在女兒與孫女的「強烈邀請」下首次參加健走，但走不到一半就想放棄，不過看著身旁比自己年紀大的人都還在堅持，又多撐了一下，而最後雖靠志工陪伴走捷徑回到終點，但已是難忘的經驗，她女兒林妏珊說：「我們這次一樣是林家三口組一起出動，挑戰3人一起達陣！」