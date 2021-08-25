據壽險公會統計，22家壽險公司今年前7月投資型初年度保費合計3403億元、年增94.5％；其中，7月單月投資型保單初年度保費就高達484億，相較去年同期成長75％，市佔前5大壽險公司有4家皆主推類全委保單市場，熱度可見一斑。元大人壽表示，投資型保單一方面提供保險保障功能，可解決老和病的問題，另一方面可藉由投資帳戶協助客戶累積退休資產，是解決「長壽風險」首選工具之一。

訴求「不設股債（基金）投資上限」的元大人壽類全委保單由元大投信代操，在投資上更具專業性與彈性。（元大人壽提供）

7月份投資型保單保費收入市佔前5大壽險公司中就有4家皆主推類全委保單，元大人壽推出的「元滿利足」、「元元得益」系列類全委投資型保單即為退休保障規劃之首選。在保障面可依據被保險人的人生週期調整保額，以貼近各階段性的壽險需求；在退休準備上，藉由專業的元大投信代操之元大人壽ESG永續成長帳戶，可協助沒時間自行研究市場的保戶進行投資，保費門檻十萬元就可擁有專業級經理人的資產管理服務。該帳戶自4月6日成立以來，歷經市場5月及8月份的大幅震盪，淨值仍由10元成長至8月19日的10.42元，再再顯示專業團隊的操作能力。

元大人壽ESG永續成長帳戶有別於以往類全委投資型保單連結的投資帳戶多為國外標的之慣例，改以台灣市場為主要選項以及高評級債券基金，且訴求「不設股債（基金）投資上限」，在投資上更具彈性。此外，類全委投資型保單主要採彈性繳費機制，保戶可單筆增額繳交保險費、長期持有，以有效降低市場波動帶來的風險，讓即使是年輕族群也有機會參與市場，穩健地累積、放大資產，成為全民長期投資、退休保障之新選擇。

元大人壽不忘提醒保戶，類全委保單適合中長期資產規劃，不適宜頻繁變動，才有機會能在累積個人資產上坐收時間複利效果。此外，投保前應釐清個人需求及風險承受度，詳閱保單相關資料或條款，了解保障內容、保費與相關成本後，才能為自己做最妥適的規劃。