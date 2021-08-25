廣東連州近日一名111歲的人瑞楊乃道在村委會完成接種首劑新冠疫苗，在現場進行30分鐘留觀後，身體無任何不適，在家人陪同下返回家中。接種疫苗後他表示，「我非常支持打疫苗，這也是給身體加一道防護。」

《南方＋》報導，出生於1910年的楊乃道是連州當地出名的長壽長者。8月19日，連州鎮送「苗」入村，得知60歲以上人群可接種新冠疫苗後，楊乃道經過與家人商量，在家人的陪同下前往龍口村委會疫苗接種點進行疫苗接種。楊乃道的兒子表示，父親身體很好，且非常支持疫苗接種工作，「此前父親就已接受了各項身體檢查，確定了各項指標都正常，可以接受新冠疫苗接種。」

到達疫苗接種點，醫護人員對楊乃道的身體狀況進行檢查與評估後，為其進行接種。接種疫苗後，楊乃道在現場留觀30分鐘，並告訴工作人員身體並無不適。楊乃道對於疫苗的接種過程感到滿意，「接種流程非常快，現場工作人員非常負責任，很耐心，第二針疫苗我也會按時前來接種。」截至目前，楊乃道也成為連州市年齡最大的新冠疫苗接種者。

據了解，連州境內的百歲長者眾多，為「中國長壽之鄉」。當地在排查中發現，60歲以上的年長者普遍有高血壓等問題，無法接種新冠疫苗。而為了免去老年人奔波勞碌，當地有關部門實行送「苗」、送藥入村，還提供針對老人的上門簡單體檢服務，為高血壓老人免費發放降壓藥，儘早解決因高血壓導致的接種難題。截至8月18日，連州鎮新冠疫苗接種累計有逾15萬劑次，60歲以上接種超1.5萬劑次。