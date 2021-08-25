裕隆(2201)今日舉行法說會，公司表示，目前全球發展趨勢以電動車為主流，全球車廠都朝此發展，納智捷未來也將朝電動車發展。裕隆與鴻海合資的鴻華應該會在鴻海科技日有產品展示說明。裕隆也公布多元客戶，以及多元化經營(如重機、儲能櫃代工)的最新發展。

鴻海在今年股東會與日前的中元普渡活動，揭露將為納智捷開發新款電動車，鴻海董事長劉揚偉也公布2021年「鴻海科技日」將於10月18日舉行，屆時將向外界展示鴻海集團旗下鴻華先進科技所推出的3款主力電動車。裕隆今日法說會被問及納智捷的上市計畫與時間，公司回應，納智捷未來朝電動車發展；鴻華產品預計在鴻海科技日有產品展示說明。

裕隆近年轉型，朝向多元經營，跨入重機、儲能櫃代工等產業；裕隆今日表示，重機將在第四季有新產品可以量產，儲能產品持續出貨，到年底會比較明確。裕隆指出，重機主要市場在東南亞跟中國大陸，因大陸有法規問題，等新法規通過後，預計第四季會有新產品。

裕隆自2018啟動開放平台以來，也朝多元客戶方向前進，接觸新客戶如法國物流車Muses與Adiva等，也不排除新客戶，都是持開放歡迎的態度。

針對目前整車代工業務是否受到車用晶片影響，裕隆公司表示，納智捷的車用晶片到10月都可掌握，影響不大。裕日車則由日本日產原廠供應，有調度機制，對台灣來說，從5月開始都持續在溝通，能滿足生產需求，到10月前也都不是問題。

裕隆汽車調整財務結構後，加上轉投資裕融、中華車獲利成長貢獻，裕隆上半年淨利增長2倍，加上減資效應，上半年每股淨利達2.35元。裕隆上半年合併營收383.8億元、年增2.7%，營業利益35.1億元、年增2.47倍，稅後淨利23億元、年增2倍，EPS達2.35元，明顯優於去年上半年的0.5元。

裕隆表示，上半年營收較去年同期成長約3%，主因裕融應收帳款收買及分期付款銷貨業務增長帶動。營業淨利較去年同期成長247%，主因裕融預期信用減損損失較去年同期改善，及納智捷資產減損損失較去年同期下降。稅前淨利較去年同期成長122% ，主因今年上半年營收及營業淨利較去年同期成長。