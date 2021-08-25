台灣三星於今(25)日正式宣布Galaxy Z Fold3、Filp3 5G摺疊旗艦在台上市，為讓更多消費者對摺疊機有更多的興趣，三星不僅在價格上作出讓利，比美國市場定價來的便宜，三星更大撒資源，投入資源為以往的2倍，也提供一年SAMSUNG care，化解消費者對耐用率的疑慮，看好最基本低標就是要超越Note 20的銷售成績。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙會後受訪時表示，三星本次從預購到之後上市，投入資源為以往的兩倍，盼藉此引發市場對摺疊機的興趣，從目前已經預購的市場來看，各地市場回應相當熱烈，讓台灣三星非常有信心，包括台灣的電信業者對本次的摺疊機也都非常有興趣。

在價格部分，三星也相當有誠意，本次在摺疊機定價比美國稍微便宜，主要是因為稅金、匯率以及銷售策略有所差異，主要還是要看可以提供給消費者的內容。三星定價上，Galaxy Z Fold3 5G售價56888元起、Z Flip3 5G售價30888元起，也就是說，消費者入門3萬出頭就可以介入，若旗艦機款也是6萬有找。

三星本次將摺疊機訂為下半年旗艦機，有別於以往超旗艦小眾市場，陳啟蒙表示，台灣三星本次也贈送一年的SAMSUNG care，降低消費者對於耐用率的疑慮，看好未來摺疊將可以在旗艦機市場中扮演重要的地位，在銷售目標上，最低標就是要超過Note 20的銷售，滲透率達到高階手機市場的20~30%。。

台灣進入5G第二年，陳啟蒙表示，目前尚未看到殺手級應用，三星希望透過這次的摺疊機，從終端裝置下手，先引發消費者興趣，或許也將對升級潮有所助益。

已經有國際外電消息指出，韓國三星電子可摺疊的新型智慧手機雖尚未正式上市，但在韓國國內預購已經衝破80萬支，對此數字，台灣三星未予以證實。