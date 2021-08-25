裕隆集團中華(2204)今日舉行法說會，預估2021年第三季包括內銷四輪、內銷電動兩輪均可較去年同期以及第二季成長，整體第三季銷售成長，今年全年含代工大車及進口車銷售以5萬台為目標不變。

中華車舉辦法說會，會中除了針對1-7月業績說明外，也說明上半年度財報表現及第三季營運展望。

中華車上半年每股純益4.65元，較去年同期每股純益2.79元，成長67%。中華汽車表示，上半年營業利益及淨利表現亮眼，主要是公司銷售成長加上轉投資大陸事業業績大幅成長。

中華車指出，雖5~6月受到疫情影響，商用車品牌CMC汽車1-6月較去年同期成長9%，且在產能利用率提升，且全廠致力於成本/費用低減之下，營業利益較去年同期成長69%，獲利亦增加。此外，在大陸疫情趨緩後經濟成長下，上半年長期投資收益較去年同期增加6.9億元，主要包含裕隆之轉投資公司、江申大陸轉投資公司、福建奔馳以及福建台亞等公司收益增加。

針對第三季銷售展望。中華汽車表示，台灣車市部分，隨著疫情趨緩，加上政府規劃發行振興五倍券的情況下，預期消費動能將逐步回復，公司認為第三季內銷四輪台數將較上季以及去年同期，呈現成長趨勢。二輪的部份，目前公司擁有快充普重車型iE125、商用普重車型iE PICKUP、以及便利家充電動自行車Shine與Bobe，再加上日前推出的換電車型EZ1(使用Power by Gogoro Network)，估計第三季二輪台數將較去年同期成長，今年銷量以6,500台為目標邁進；目前多元能源車型 EZ2和EZ3也已投入開發，未來以三年三車款為目標。

中華車第二季營收比第一季低，但毛利率為近幾年單季新高，公司指出，上季雖有疫情影響導致台數下降影響營收，但依據去年經驗，為因應報復性消費，提早備量生產，所以生產成本降低，內部也做費用控管，成本下降。第三季銷量預計增加，預估毛利率可望更好一些。隨著台灣疫情緩解，國內第四季銷售有望會比預期好。

針對配息政策，公司表示有待損益狀況明確後研擬，會搭配大環境變化，提高配息率。

在大陸轉投資方面，福建奔馳全年銷目標維持3.5萬台。東南汽車第二季虧損縮小，第三、四季預估營運與第二季差不多；東南汽車持續轉型中，有許多轉型計畫以及成本控管都在進行中。針對中國轉投資公司下半年狀況展望，公司預估不會太差，後續要看疫情跟晶片供應狀況。

另外，中華車轉投資的經銷商匯豐、順益及菱威已逐步開拓進口車品牌經營，包含奧迪(Audi)、富豪(Volvo)等；中華車表示，由於還在投入初期，後續上軌道會說明。