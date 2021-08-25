中租-KY(5871)今（25）日召開線上法說，公司對2021年全年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％。其中，疫情影響較嚴重的東協各國目前狀況不一，後續將持續觀察疫情影響。

中租第二季合併營收176.99億元，季增5.61％、年增23.78％，歸屬母公司稅後淨利55.29億元，季增11.25％、年增39.41％，每股盈餘3.68元。上半年合併營收344.58億元、年增22.01％，歸屬母公司稅後淨利105億元、年增達33.09％，每股盈餘7.11元，全數改寫新高。

其中，上半年台灣營收150.09億元、年增達20％，稅後淨利57.84億元、年增達29％。中國大陸營收132.95億元、年增達27％，稅後淨利62億元、年增達49％。東協營收37.62億元、年增達17％，稅後淨利10.49億元、年增達55％。

中租上半年應收帳款淨額5087.13億元，較去年底成長6％、年增19％，其中台灣2511.5億元，較去年底成長9％、年增19％。中國大陸1809.08億元，較去年底成長1％、年增22％，東協720.49億元，較去年底成長6％、年增達13％，三大地區成長表現均符合預期。

中租表示，公司致力業務多元發展，第二季在疫情衝擊下仍繳出亮眼成績單。台灣在疫情影響下成長動能持續，尤以太陽能業務相當亮眼。中國大陸業績達成率良好，呆帳提列費用減少、成本控制得宜及財政返還收益增加，回收與打呆亦優於預期，使獲利成長優於營收。

中租上半年整體資產品質保持穩定，延滯率略有改善、自2.4％降至2.3％，其中台灣自2.5％降至2.3％、中國大陸自1.9％降至1.8％的歷年最佳記錄、東協亦自3.6％降至3.3％，使資產報酬率（ROA）升至3.5％、股東權益報酬率（ROE）升至25％。

中租表示，上半年整體業績成長達標，其中第二季東協地區以越南及馬來西亞成長較強。雖然東協5月起疫情顯著升溫，但由於在此之前業績成長動能相當好，因此使第二季東協整體獲利仍維持成長。後續將持續觀察疫情影響。

展望下半年，中租指出，目前中國大陸疫情控制還不錯，對營運影響輕微，台灣疫情控制亦不錯，疫情在兩大重要營運區域不至於造成重大影響。而東協目前疫情確實較嚴峻，但各國狀況不一，有些地方不錯、有些維持甚至調升既定目標。

中租表示，泰國疫情算嚴峻，但當地單位反主動調升全年業績預期，資產動能及品質似無重大影響，已在疫情狀況下找到穩定營運模式。柬埔寨業務前幾月略受疫情影響，但7月業績均達標。菲律賓業務受疫情影響較重，過去均無法達標，但目前已可達成調降後目標。

而馬來西亞疫情則相當嚴重，對業務推廣造成影響，近1、2個月業務達成率可能略有落後，但業務線上化已達相當水準，可處理相關活動到相當程度。越南截至6月底業績超標，7月以來疫情嚴峻，預期業務會受到些許影響，8月後將努力降低影響程度。

對於成長迅速的台灣太陽能業務，中租指出目前屋頂型案廠數量已多，未來成長動能將受限，因此開始擴大領域進入大型案廠，目前在台南、雲林、屏東等地均有相當多的大型案廠量，將持續拓展增加能量，同時進一步進入儲能業務，未來亦規畫進入售電業務。