國家通訊傳播委員會(NCC)於今(25)日以附附款通過遠傳(4904)投資亞太電(3682)50億元取得11.58%股份及一席董事案，兩家公司基於3.5GHz頻率共用之策略合作，預期亞太電信將藉此活化相關資金運用，以參與5G市場競爭。

遠傳、亞太電本案是3月3日第953次委員會議附附款通過之3.5GHz頻段共頻共網合作案之延續，NCC特別關注兩家業者於該案之附款及承諾事項之辦理情形，並於審查階段要求兩家業者確實就網路獨立控管部分定期開會，同時針對偏遠地區之基地臺建置亦要求提前於今年底前完成，以期有效提升偏遠地區5G訊號涵蓋，進而縮短數位落差。

NCC表示，另為確保遠傳不會藉由持有亞太電及一席董事影響其營運，附加負擔要求亞太電信於本案核准後5年內，於每年7月1日前提供該公司歷次股東會會議紀錄與歷次董事會會議紀錄，送交該會備查，以利該會適時監理。

NCC除期盼藉由本案加速亞太電信進入5G市場，活絡5G整體競爭，並鼓勵各業者持續投入建設、導入新技術，及各種跨域創新服務，以提供國人優質5G行動寬頻服務。