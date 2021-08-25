市場研調機構TrendForce表示，受惠資料中心採購動能挹注與筆電需求續強，2021年第二季全球NAND Flash總營收季增率達到10.8%，第三季NAND Flash價格仍看漲，整體營收將持續成長，有望突破歷史新高。

根據TrendForce調查顯示，隨著資料中心採購端在完成庫存去化之後，逐步恢復enterprise SSD（企業級固態硬碟）的採購動能，同時，enterprise SSD領域受惠於Intel、AMD CPU新平台的推出，大幅提升4/8TB的採用量。儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而有下修，然由於第二季筆電需求仍相當強勁，支撐OEM訂單數量，並推升第二季NAND Flash位元出貨量成長近9%；隨著需求增長，推升平均銷售單價增長近7%，使得2021年第二季NAND Flash產業總營收達164億美元，季增10.8%。

時序進入第三季，資料中心對於高容量enterprise SSD的需求進一步成為NAND Flash市場成長的主要動能，加上筆電需求維持，對位元需求仍有支撐，帶動合約價繼續上漲。TrendForce預期，第三季NAND Flash整體營收將持續成長，並有望突破歷史新高。

韓國三星電子（Samsung）第二季受惠超大規模資料中心（Hyperscale）客戶對enterprise SSD的積極備貨以及PC端的強勁需求，位元出貨量增加約8%；平均銷售單價上升約5%，三星第二季NAND Flash營收達55.9億美元，季增12.5%。市占率34%穩居龍頭。

鎧俠(Kioxia)第二季得益於筆電需求續強以及企業端採購回溫，加上主要客戶的智慧型手機備貨開始啟動，位元出貨增長約7%，平均銷售單價成長超過10%，因SSSTC（原Liteon SSD部門）表現較為落後以及匯率的影響，折算美元後的營收30.11億美元，季增8.5%。市占率18.3%居次。

威騰電子(Western Digital)受惠於筆電的穩健需求以及enterprise SSD需求恢復，第二季營收表現強勁，平均銷售單價上漲7%，推升威騰電子第二季NAND Flash部門營收達24.19億美元，季增11.2%。市占率14.7%居第三位。