Oracle打入車用市場，汽車導航系統、網路和行動設備提供高精準度地圖和位置資訊的Toyota Mapmaster今日宣布選擇Oracle雲端基礎設施(Oracle Cloud Infrastructure OCI)，加速其地圖開發系統與其流程的數位轉型，希望借助先進融合的Oracle Database Cloud Service，以及Oracle雲端基礎設施卓越的性價比、靈活性、安全性和可擴展性，Toyota Mapmaster將能夠更快地為客戶提供準確、最新的地圖資訊，同時優化工作流程、提高IT營運效率和減少成本。

作為多家汽車製造商的CASE(互聯、自主、共用和電動)合作夥伴，Toyota Mapmaster希望成為一家交通運輸資訊平台供應商(MIPP)，得以近即時的方式提供多種多樣的資訊，讓人們能夠安全、高效和愉悅地移動。

為了讓地圖保持在最即時的更新狀態，Toyota Mapmaster定期詳細勘測所有道路、建築物和地標以及日本國內不斷變化的地貌。在其當前的本地部署系統中，地圖資訊存放在一個檔案資料庫中進行使用和管理，每當開展工作專案時，編輯地圖的人員必須使用數百個額外的工具和資料庫，加大IT支出和支援量。

著眼於未來不斷攀升的資料量將使此一情況更具挑戰，Toyota Mapmaster決定藉助雲端技術的力量，加快地圖製作和更新並採用人工智慧、自動地圖開發、分析和大數據等新興技術。

比較了多款雲端技術解決方案，包括多種開源和專用雲資料庫的不同組合之後，Toyota Mapmaster選擇了以Oracle雲端基礎設施為基礎的Oracle Database Cloud Service。

Toyota Mapmaster公司TMIDB開發總經理Haruo Miwa表示，為了成為交通運輸資訊平台供應商，支援所有客戶真正移動化的生活方式，Toyota Mapmaster正在開發自己的即時核心資訊平台，分析並整合來自移動車輛的資料以及各匯集商的內容，從而提供更有附加價值的資訊。採用Oracle雲端基礎設施，恰好可以支援所有資料模型和資料工作負載(包括製作地圖的空間資料和圖表資料庫)，具備Oracle資料庫引擎的融合特性，以及甲骨文諮詢部門強大的技術基礎和知識。

甲骨文資料庫開發執行副總裁Andrew Mendelson表示，Oracle資料庫可管理製作地圖所需的所有資料，例如道路和地標建築位置的空間資料、道路拓撲的圖表資料、管理道路和地標建築特徵的結構化資料，以及地標建築周邊的非結構化資料，有助於Toyota Mapmaster以更高產、更高效的方式，實現自動化製作地圖，同時避免在不同的資料儲存庫之間進行複雜的資料移動，提升系統可靠性和安全性。