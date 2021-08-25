東京帕運登場，出身台中市霧峰區的桌球國手林姿妤，25日下午3點出戰個人單打資格賽，台中市長盧秀燕在賽前親自登門向其家人致意，並獻上「為國爭光」花束，希望林姿妤帶著市民們的祝福，在世界最高運動殿堂上，締造佳績。

市長盧秀燕指出，這次代表台灣參加東京帕運，台中市有3位選手出賽，也是城市之光，大家都引以為榮，同樣跟奧運一樣，每位國手的產生其家庭支持相當重要，除了給予選手鼓勵，她也都親自到選手的家庭拜訪，感謝選手們辛苦練習，還有家人的支持。

盧秀燕說，今年增加給參加奧運選手的鼓勵，只要獲得金牌者除了中央給予400萬元，台中市自今年開始加碼給100萬元、銀牌60萬元等獎勵金；即使沒獲得獎牌，代表出賽選手一律給5萬元激勵金，因為成為國手相當不容易，就是一種榮譽，除了表示謝意也鼓勵他們。

據了解，林姿妤就讀國二時手部肌肉開始萎縮，憑藉不屈不撓精神在桌球界嶄露頭角，近年國際賽事表現亮眼，2019年獲得帕拉桌球亞錦賽團體賽金牌、2020年獲帕拉桌球埃及公開賽單打銀牌和團體賽金牌，這次登世界最高運動殿堂，盼再為國爭光。