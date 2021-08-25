苗栗縣徐耀昌、立委徐志榮及苗栗縣議長鍾東錦25日參加鍾道明博士新書發表會。（大漢之音提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾道明博士25日正式發表新書《客庄遶尞》。（大漢之音提供／謝明俊苗栗傳真）

在苗栗知名大漢之音廣播電台主持「客庄遶尞」節目，對全台70個重點客庄發展史有深入研究的鍾道明博士，25日正式發表新書《客庄遶尞》，並由電台認購2百本新書捐贈給全台客庄公所等機構，苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦25上午參加在頭份市公所藝術館舉辦新書發表會暨捐贈儀式，感謝鍾道明傳承客家文化的努力。

鍾道明博士曾為家族撰寫《祖蔭遺蹤：台灣鍾集章家族尋根》，近年並在大漢之音廣播電台、講客廣播電台，主持《客庄遶尞》節目，受到聽友熱烈迴響，因而特別整理集結節目手稿精華成書，出版《客庄遶尞》，以不同媒介傳承客家之美，這本書是以客委會於2019年5月起頒布的全台70個「客家文化重點發展鄉鎮市區」為主軸，為讀者介紹客庄概況、開發簡史，與當地的人文史地，豐富精采。

大漢之音廣播電台歡慶20週年台慶，特別認購200本，捐贈給全台客家文化重點發展區的鄉鎮市區公家機關、學術研究單位及學校，邀請大家共讀客庄人文歷史。

大漢之音廣播電台董事長張強表示，鍾博士尋根精神令人敬佩，為台灣客家留下珍貴史料。鍾道明博士則指出，《客庄遶尞》是簡介過去一般人較為忽略、或遺忘的客庄地方文史發展過程，期待引領聽眾瞭解臺灣的近代歷史，重新了解客家先民走過的農村社會和客庄風情。