空氣汙染一直以來都是高雄的陳年老問題，高市府環保局指出，陳其邁擔任市長1年期間，推動多項空污改善及減煤措施，包括減煤136萬噸，相較去年53萬噸，提升了1.6倍，也與國營企業合作，帶領前20大工廠投入621億元，並輔導多座電力設施業者符合電力設施加嚴標準，有效改善高雄空氣品質。

高市府環保局表示，固定汙染源部分，除了推動加速減煤，規畫減煤136萬噸，較去年的53萬噸，大大提升1.6倍，也與國營企業合作，帶領前20大工廠投入621億元改善高雄空氣品質，較去年的500億多投入121億元，更提前輔導業者符合電力設施加嚴標準，高雄共有52座電力設施，目前已有26座提前符合標準，另有10座正在改善中。

而移動汙染源及逸散污染源部分，市府則持續汰換高污染車輛，今年大型柴油車淘汰1051輛，居全國第一，1至4期燃油機車淘汰3萬4022輛，位居全國第2，並畫設3處風景區空品維護區，港區空維區也即將實施，可管制高雄6至7成高污染柴油車，減少移動源污染，更首度結盟6家保養廠成立柴油車定檢示範站，提供多元服務，落實保養檢驗合一，此外，還成立抓臭專案，結合環保署及局處跨單位合作，利用科學儀器成功阻斷環境異味，改善率達8成5。

根據近10年環保署監測資料顯示，高市各項污染物皆有改善趨勢，改善幅度為22.3％到61.3％之間，以二氧化硫數值改善最多，由6.56ppb下降至2.54ppb，改善61.3％，而細懸浮微粒(PM2.5)也從44.4μg／m3降至22.9μg／m3，改善高達48.5％，空氣品質良率(AQI≦100)從36.6％上升至75.7％，提升39.1％。