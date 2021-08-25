成員們將鞋子丟向蔡蘇兩人看板表達不滿。（黃世麒攝）

成員們將鞋子丟向看板表達不滿時，大批員警上前制止，雙方爆發一波拉扯衝突。（黃世麒攝）

成員將蔡英文總統執政前簽署「人權永久保固書」貼在鞋子上，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運。（黃世麒攝）

抗議團體將蔡英文總統（右）、行政院長蘇貞昌（左）的頭像與警察身影合成，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運。（黃世麒攝）

1名成員將鞋子丟向中央黨部表達不滿。（黃世麒攝）

【LIVE直播】打壓社運強拆南鐵黃家！ 社運團體民進黨部前抗議

南鐵黃春香家關注組、台灣人權促進會、台灣土地正義行動聯盟、全國傳播媒體產業工會等20多個團體，25日前往民進黨中央黨部前，抗議近年來人民陳抗時所遭受的暴力與漠視。

抗議團體將蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的頭像與警察身影合成，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運；成員們將鞋子丟向看板表達不滿時，大批員警上前制止，雙方爆發一波拉扯衝突。