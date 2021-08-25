南鐵強拆黃家 社運團體赴民進黨中央丟鞋諷：最會溝通的政府 20:562021/08/25 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成員們將鞋子丟向蔡蘇兩人看板表達不滿。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成員們將鞋子丟向蔡蘇兩人看板表達不滿。（黃世麒攝） 成員們將鞋子丟向看板表達不滿時，大批員警上前制止，雙方爆發一波拉扯衝突。（黃世麒攝） 成員將蔡英文總統執政前簽署「人權永久保固書」貼在鞋子上，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運。（黃世麒攝） 抗議團體將蔡英文總統（右）、行政院長蘇貞昌（左）的頭像與警察身影合成，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運。（黃世麒攝） 1名成員將鞋子丟向中央黨部表達不滿。（黃世麒攝） 【LIVE直播】打壓社運強拆南鐵黃家！ 社運團體民進黨部前抗議 訂閱影音： 中時新聞網 南鐵黃春香家關注組、台灣人權促進會、台灣土地正義行動聯盟、全國傳播媒體產業工會等20多個團體，25日前往民進黨中央黨部前，抗議近年來人民陳抗時所遭受的暴力與漠視。 抗議團體將蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的頭像與警察身影合成，諷刺曾高喊「把街頭還給人民」、「最會溝通」的政府，現在反而濫用警察暴力、行政官僚等統治手段來打壓社運；成員們將鞋子丟向看板表達不滿時，大批員警上前制止，雙方爆發一波拉扯衝突。 惡徒硬闖東協廣場管委會暴打總幹事 警再逮15人到案 「好市抵家」嘉義展館線上開賣 黃敏惠叫賣「F16鳳梨」 #抗議 #最會 #溝通 #團體 #暴力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完2縣市加碼普發現金 網暴動：狠打中央一把 11:212021/08/25 政治 憂樹林線、停車場工程影響學子 新北2校園自救會抗議陳情 13:032021/08/25 生活 19歲男欲毆母 父暴怒拿充電線勒頸休克 送醫搶回一命 07:192021/08/25 社會 東協廣場主委改選暴力 台中警速逮15人到案 10:112021/08/25 社會 轉角遇到藝術 台東打卡新亮點 04:102021/08/25 地方新聞 北市某公立幼兒園爆施暴隱匿！家長控申訴無門 12:102021/08/25 生活 經典法文音樂劇《鐘樓怪人》2022年再度回歸 重啟售票 13:522021/08/25 生活 防非洲豬瘟 農委會：與各縣市召開討論將公布檢舉獎金 15:292021/08/25 財經 周理平看聚陽：歷年最樂觀→營運相當好 04:102021/08/25 財經要聞 今明午後強降雨 2地區雨最猛 這天起高溫壓境 08:222021/08/25 生活 好好證券董事顧問 金融大咖雲集 04:102021/08/25 財經要聞 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 北市自購疫苗陳時中稱得由中央分配 陳佩琪怒嗆：土匪政府 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 網傳內閣改組名單遭總統府否認 郭正亮這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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