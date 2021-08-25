疫情逐漸趨緩，各縣市開始思考紓困政策，嘉義加碼2千元、金門更發5千元現金，對此，台北市長柯文哲表示，很理性的說，防疫、紓困、振興和轉型，防疫之後紓困問題，但應該針對有需要的人給錢，如果紓困是普發，就有問題，那些年所得超過500萬也發給他幹什麼？柯斷言，各縣市亂加碼，將引發「通貨膨脹」的問題。

行政院擬推出振興五倍券，各縣市政府都緊鑼密鼓地計畫推出「加碼」方案，柯文哲說，不管發多少，中央應該要有一樣的規範，不然大家一直加碼，如果紓困是普發，就有問題，紓困應該要精準紓困，失業中低收入，沒錢繳水電費才紓困。

柯文哲指出，至於振興是另一個問題，振興要如何達到倍數效應，其實，拿到經濟學上討論，都知道該怎麼做，但政治上有選票壓力；柯提到，今早上在市政會議討論，過去1年營造成本增加14％，將重新整理重大工程預算。

柯文哲說，建築物要鋼鐵的成分高，幾乎工程預算要追加預算，不然的話都可以預料，明年全台灣工程法律糾紛一定一大堆，這怎麼處理？公共工程現在已經把這個當作重要議題，不處理明年亂七八糟。

柯文哲表示，不管發多少紓困補助，每個縣市不一樣已經不對，不知道是發什麼意思的？坦白說，紓困振興中央要有規範，不然大家一直亂加碼，可以預測，大概幾個月會有「通貨膨脹」會很嚴重。