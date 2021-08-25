根據路透報導，美國已經批准華為數億美元的汽車零部件晶片購買許可申請，這批晶片將用於視頻螢幕和感測器等汽車零部件。

美國在2019年將華為列入美國商務部貿易黑名單、禁止在未取得特別許可的情況下向該公司出售美國商品及技術後，美國去年加強了管制，限制向其銷售使用美國設備在國外製造的晶片。

目前華為正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。華為輪值董事長徐直軍今年稍早在上海車展宣布，與包括北汽集團在內的3家中國國有汽車製造商合作，提供「華為Inside」智慧汽車作業系統，顯示華為正向智慧汽車領域轉進。

汽車晶片通常被認為並不複雜，這降低了美國審批門檻。

2020年11月，長安汽車、華為、寧德時代三方宣佈將聯合打造高端新能源汽車品牌。2021年8月24日，長安汽車高端智慧電動品牌終於發佈最新進展。

在長安科技生態大會上，阿維塔科技公佈了首款產品，一款代號為「E11」的純電中型SUV。據AI財經社從長安汽車方面瞭解，「E11」的樣車已經下線，並在最後的整車調試過程中，預計最早今年底亮相，明年開售。

阿維塔科技就是由長安汽車、華為、寧德時代三方合作打造，其中華為提供「全棧智慧汽車解決方案」，寧德時代提供電池技術。