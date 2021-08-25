來自越南的非洲豬瘟肉製品入台，為防堵流竄市面，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊昨天在小港區稽查東南亞商店，發現某越南雜貨店販賣產地來源不明的豬肉月餅，當場查扣2盒豬肉月餅，以及5份越南荷葉豬肉捲，依違反食品安全衛生管理法裁罰，也將送驗是否含非洲豬瘟病毒。

高雄專勤隊表示，在小港區1家越南雜貨店，宣導不用來路不明的豬肉，發現有豬肉月餅的包裝，是簡體中文標示，冰箱內另展售無標示產地來源的越南荷葉豬肉捲等商品，隨即聯繫衛生局派員協助處理。

經營雜貨店的越南籍婦人指出，最近因中秋節將至，聽說同鄉販賣的月餅口碑不錯，就進貨到店內販賣，店內商品大多來自進口商公司，都有合格中文商品標示，只有豬肉月餅及荷葉豬肉捲2項熟食是向同鄉進貨，不知道這些豬肉來源，是不是有夾帶非洲豬瘟病毒。

專勤隊長趙志成表示，東南亞地區非洲豬瘟疫情嚴峻，不要攜帶動植物產品返國，也不可購買來路不明或標示不清的商品，如違反規定輸入疫區肉品到台灣，最高可處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，得不償失。