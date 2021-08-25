有環評委員今天在環評大會中提出臨時動議，要求環境影響評估法施行細則要求「重新辦理環境影響評估中的，計畫產能、規模擴增或路線延伸10％以上」，其中涉及離岸風電僅把枝數納入其中考量，但部分開發案減少枝數、加大功率，要求應把裝置容量也納進考量；委員也提及，現行太陽光電僅針對「重要溼地」要辦理環評，要求應在一定規模上的太陽光電也應納入環評。

環評委員朱信表示，風力發電開發行為的規模擴增事宜是以發電機組擴增認定，要求環保署除了機組數目外也應納入發電容量。

環保署綜計處處長劉宗勇說，擴增產能有共同解釋，原則讓所有的都可以適用如支數、面積、長度等要用規模判定才會有基準，此外如果「計畫變更對影響範圍內之生活、自然、社會環境或保護對象，有加重影響之虞者」也應重辦環評，但會與地方政府再去檢討此問題。

朱信說，環評範圍的認定標準最近一次在去年修正，但太陽光電的環評僅有重要溼地才要環評，但如鄰近的日本也要求一定規模以上的太陽光電場域也要環評，要求太陽光電應在一定規模上應納入環評。

劉宗勇則說，太陽光電營運過程沒有廢棄物、空氣汙染、水汙染等，土地可恢復性也高，現在與各部會討論要不要擴及至特定敏感區，目前也持續與能源局討論太陽光電與陸上風機等相關問題。