受惠於西南氣流降雨，從本月2日下午5點起開始調節性放水的曾文水庫，今天上午9點結束放水，至25日9時累計進水量5.8億立方公尺，調節性放水累計持續了544小時，放水量約5.09億立方公尺，約排掉一座曾文水庫的容量。

水利署南區水資源局副局長蘇柄源表示，曾文水庫集水區8月2日17時至8月25日9時累計降雨量達997毫米，因未來降雨趨勢不明顯，水庫25日9時結束調節性放水，後續視農水署嘉南管理處二期作供灌需求，適時調放水量至烏山頭水庫續存利用。

曾文水庫8月2日蓄水率突破90％，當天下午開啟永久河道放水道（PRO）放水及排砂，並於3日及7日分別開啟溢洪道調節放水，近幾日下雨趨緩，每日僅發電放水50cms。

截至下午4點，曾文水庫水位標高228.91公尺，蓄水率95.96％，蓄水量4億8898萬立方公尺，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.6億立方公尺。