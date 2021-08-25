統一獅隊敲定胡智為初登板日期，將在29日台南主場「開箱」迎戰中信兄弟，而他也透過24日二軍比賽中嘗試不同投球風格，希望能在初登板有好表現。

胡智為被獅隊挑中後，照著球隊課表在二軍進行實戰投球，分別在15、20、24日出賽，昨天在二軍面對樂天桃猿，先發2.2局被敲6安失5分。

胡智為表示，這幾場比賽自己嘗試一些不同投球風格，藉由比賽去吸取經驗，「去嘗試後才知道能不能用、可不可靠，賽後我也跟團隊做討論，看怎麼延伸出更好的投球策略。自己也透過比賽慢慢去找比賽感覺，慢慢把自己調整好，準備禮拜日比賽。」

胡智為認為，因為中職只有5隊，打者碰上同樣投手的機會很高，若常用同樣策略去投球的話，可能很快就會被打者掌握到，他也提到歐美球員與亞洲球員最大不同，就在於纏鬥力，「歐美打者屬於揮棒比較豪邁，中職打者可能是1到9棒纏鬥力都很強，所以必須要做些更改。」

今年季中選秀，5支球隊首輪都選走具旅外資格的選手，各隊也都在下半季首周陸續「開箱」第一指名球員，胡智為成為5隊中最後開箱的球員，他笑說：「感覺滿特別的，也感覺大家都滿趕進度的。」

能夠回台打球，胡智為最開心的就是能夠在親友面前獻技，「以前爸媽都只能透過電視看我比賽，只有2017年有一次他們來美國，剛好看到我在大聯盟出賽投出三振，上次在台灣比賽也是12強時了，現在回台我爸媽應該每一場比賽都會來為我加油，家人、親戚都能來，這是很特別的。」