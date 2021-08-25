台船(2208)今天召開股東會，台船指出，國艦國造業務比重已達60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業逐步建構完成，今年前7月合併稅前盈餘約0.61億元，伴隨著多型公務船艦開工、安龍、交船，已逐步站穩轉型利基，全年轉盈可期。

台船統計，截至今年6月底，台船商船手持訂單計4艘，軍艦及公務船手持訂單計26艘，交船日期高雄廠區排至114年11月，基隆廠至116年10月，海事工程手持訂單有離岸風機水下基礎基樁與轉接段，已陸續完工交付，合計手持待完成業務還有535億元。

台船自106年啟動轉型計畫以來，積極朝多角化經營，同時透過成立戰鬥團隊、推行營運改善計畫、持續執行EP-10提升方案、推動基隆廠改造計畫等多項改造措施，今年成效浮現，累計至7月底止，合併稅前盈餘約0.61億元，連續7個月單月獲利，全年可順利達成轉虧為盈目標。

展望未來，台船表示，隨著商船訂單熱絡，台船將爭取有利商船訂單並研議自建船舶，及規畫建立自有船隊經營模式其可行性，並完成國艦國造相關業務，包括：海軍、海巡、財政部、教育部等公務艦艇建造案陸續執行，風電工作船「翡翠輪 GreenJade」各建造節點都能如期如質完成。