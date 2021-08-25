內政部首度發布電信信令人口統計，有別以往的戶籍統計，這是首度與電信業者合作，運用基地台的訊號進行新型態人口統計，人流的移動可做為判斷區域房市潛力的依據。六都中人口紅利最多的行政區由台中西屯區位居榜首，平日夜間人口比戶籍人口多了約11.8萬人左右，近一年住宅單價落在24.5萬元。

永慶房產集團根據六都各行政區電信信令人口中平日夜間停留人口與戶籍人口做比對，若平日夜間停留人口高於戶籍人口，則屬於人口淨流入區，預期購屋需求穩定，是區域房市一大利多。觀察六都人口淨流入人口最多的前十名，由台中市西屯區奪冠，其次則是桃園市蘆竹區以第二名的成績緊追在後。其中若以縣市別來看，新北市、桃園市各有三個行政區入榜，為六都人口紅利亮眼縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市近年來在重大建設、就業機會、台商回流等利多優勢下，磁吸中部其他縣市民眾往台中市就業、成家，進而購屋、置產。其中，西屯區擁有集政治、商業中心與新興豪宅的七期重劃區，還有東海、逢甲等大專院校坐落於此，以及台中工業區、中科等產業聚落，吸引大量就學、就業與居住人口。陳金萍指出，西屯區最受矚目的是七期豪宅區，但總價較高，非一般購屋年輕族群可負擔，但中科、逢甲商圈生活機能佳，房價相對親民，總價1000萬左右可以買到中古屋3房，深受年輕購屋族群青睞。

桃園市蘆竹區與龜山區在六都中人口紅利分列二、三名。平間夜間人口較戶籍人口多出9.6萬與9.4萬人左右，蘆竹區近一年住宅單價21.2萬元，而龜山區則是20.5萬元。陳金萍說明，蘆竹與龜山因臨近雙北都會區，上班通勤方便，房價較雙北親民、建設和產業發展快速，以蘆竹區而言，是電子、物流、倉儲以及航空產業的發展重鎮，就業機會多、生活機能完善，也成為強大的人口拉力，吸引民眾在此落腳。