歐股周三早盤微幅走高，旅遊股為連續第四個交易日上漲；全球股市則因美聯準會本周稍晚的談話之前，處於區間波動和觀望氣氛。

周三泛歐Stoxx 600指數早市漲0.62點或0.13%，為472.41點。華爾街股市隔夜收高；歐洲基準指數也距離其歷史高點的峰值不到1%。

旅遊休閒股上漲0.7%，來到近一周最高水準。

德國Ifo研究所預計將顯示，八月份商業景氣將再度下滑。主因為新冠疫情和供應鏈干擾問題。

在個別股票方面，瑞典放射治療設備商Elekta跌6.4%。該公司表示，在截至七月的季度中，公司獲利大跌，公司正為供應鏈和成本上漲問題做好準備。

英國食品配送公司Deliveroo跌1.8%。英國連鎖超市Morrisons則揚升；新聞報導，該公司即將獲選列入倫敦富時(FTSE)指數成分股。

在個別股市方面，德國DAX指數漲0.06%；法國CAC指數漲0.25%；英國FTSE指數漲0.15%。