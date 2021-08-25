蔡總統應測抗體？ 柯文哲嘆：我們等於替高端做三期人體試驗

蔡英文總統日前帶頭施打高端疫苗，國民黨北市議員游淑慧建議，蔡應代表檢驗中和抗體，確認國產疫苗保護力。台北市長柯文哲對此直言，國人的確在替高端進行大規模的第三期人體試驗，應有一定人數要去測抗體，但蔡並未簽署臨床試驗同意書，沒理由一定要去測。

游淑慧昨日發文，指世界各國施打疫苗後，已著手檢驗群體防護力，因此陸續開設檢驗中和抗體的自費篩檢項目，畢竟打完疫苗後，並非人人都有足夠抗體、保護力，但目前國內尚無這項檢驗可測，她也建議蔡英文應代表檢驗，中廣董事長趙少康也對此讚聲。

對此，柯文哲今日在防疫記者會上表示，高端在之前的二期試驗中，它都有測過抗體濃度，除非蔡英文也簽署同意書、去參加高端的臨床試驗，或是參與三期試驗，「不然她也沒有理由一定要去測抗體濃度變化。」

柯直言，現在我們等於在替高端做「大規模的第三期人體試驗」，應該還是有一定百分比要去測抗體，但不清楚高端臨床三期會怎麼做，應該有些人會測抗體。他也重申，蔡英文只是一個去打疫苗的人，又不是參加臨床試驗，沒有權力要求她測抗體。