雲林縣收集生熟廚餘做成的有機肥顆粒很細，品質很不錯。（周麗蘭攝）

雲林縣推動停止廚餘養豬政策時，同步進行收集生廚餘、熟廚餘做成有機肥，3年來已做成3500多公噸，農民搶著要。雲林縣廚餘量大，夾在垃圾裡的廚餘不少，環保局明年還要再推動補助家戶購置廚餘機或乾燥機。

雲林縣養豬場約1200場，大部分使用飼料，有些中小型養豬場會收餐廳的廚餘、下腳料、工廠的豆粕餵豬，縣府3年前推動禁止廚餘養豬禁令時，全縣廚餘量突然多出1成、約5公噸。

環保局想一個辦法，生廚餘委由二崙鄉公所清潔隊協助破碎，送到台塑麥寮六輕南亞資源回收處；熟廚餘委由虎尾清潔隊瀝乾送到化製廠做成肉骨粉，也再送至南亞資源回收處，按比例調配做成有機肥。

環保局長張喬維說，縣長張麗善一宣布禁止廚餘養豬政策後，環保局隨即廢止所有的廚餘再利用許可，環保局協助收取縣內餐廳業者、家戶廚餘，衝擊最大的是外縣市餐廳業者，不能再運來雲林縣。

張喬維表示，化製廠用200度以上處理熟廚餘、南亞資源回收處用120度高溫處理生廚餘，確保沒有病菌，有機肥非賣品，可向鄉鎮市公所清潔隊免費索取，幾乎都是搶著要。

他說，廚餘不能養豬，除了做成有機肥，該局也正在研擬加入沼氣發電做成再生能源，縣議員李明哲也提議家戶補助購置廚餘機，環保局下階段會針對家戶廚餘推動購置乾燥機或是小型堆肥機。

張喬維指出，雲林縣的家庭垃圾成分有20％到40％是廚餘，為鼓勵民眾分類，明年起將補助家庭購置廚餘機或乾燥機，每台補助額度約3000元，讓更多家戶加入處理廚餘行列，做出來的肥料可用在花盆或農地。