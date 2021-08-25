美股漲勢暫歇，主要亞股漲跌互見，台股25日則是開高走高收復「萬七」，外資由賣轉買，且出口商月底拋匯作帳需求開始出籠，激勵新台幣升勢延續，終場收在27.927元兌1美元的一周新高，升值1.5分，已連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.21億美元。

外匯交易員指出，美股連漲數日後稍做休息，科技股仍相對給力，台股開高後攻勢進一步加強，最後大漲227點來到17045點，重新站上「萬七」，外資也由賣超轉為買超新台幣167億元，但在匯市有買有賣，加上進出口商買賣匯互為拉鋸，新台幣升勢雖延續，暫未能進一步升破27.9元。

外匯交易員認為，本周金融市場最關注的是傑克森霍爾舉行的全球央行總裁年會，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表演說，可能釋出更明確的縮表時程訊息，使得外資偏觀望，靜待新的指引，出口商則是看到新台幣離28元愈來愈遠，以實需拋匯為主，因此新台幣並沒有一舉升至27.8元價位，短線隨月底接近，預料仍將維持區間向上整理格局。