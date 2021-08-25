因應疫情持續延燒，開學防疫生活面臨新挑戰，因應防疫指引，室內人數不得超過80人，桃園市蘆竹區開南大學表示，如課程人數超過防疫限制，課程將依學號進行分組，採居家線上、實體分流同步上課的方式進行。

各大專院校開學日近，日前中央疫情指揮中心發布防疫指引宣布室內人數不得超過80人，室外人數則不得超過300人，開南大學表示，全校老師已配有攝像頭供線上課程錄影，並指出，如課程人數超過防疫限制，課程將依學號進行分組分流，課程中同時進行實體、線上課程的模式減少室內人數。

開南大學表示，待學生完成選課後，校方將依各課程選課人數搭配教室空間計算容留人數，再協助師生進行線上、實體課程的分組分流，並進一步指出，依照109學年的經驗，80人以上課程即有66門，且除此類課程外有部分教室空間較小，容留人數亦較低，強調在有限空間下，確有分組分流需求。

此外，關於校內社團、體育課等具接觸風險的課程，開南大學指出，社團活動仍須遵守中央防疫指引才得舉辦，對於部分須多人合作或需大空間伸展的體育課程，校方會在線上同步說明後提供相關教材，再讓學生以非同步的方式完成課程所需的練習，強調校方已備妥相關防疫配套措施。

隨著疫情的影響，線上遠距上課成為另一主要學習模式，開南大學指出，校方已訂有遠距教學實施辦法，老師們可採行多元的教學方式提供學生優質學習課程，並強調，未來遠距教學將會是一個趨勢，疫情爆發正好是一個最佳演練的狀況題，也讓許多老師們透過這次的演練增加教學的多元化。