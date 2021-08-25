柯震東（右）在《鱷魚》中與大馬女神、金馬影后李心潔首次同台飆戲。（双喜電影提供）

李心潔（右）談到和柯震東合作，讚他除了聰明還有用心。（双喜電影提供）

柯震東（右）、林哲熹主演的《MONEYBOYS》入圍今年坎城影展一種注目單元，將在11月19日上映。（前景娛樂提供）

柯震東（右）、王淨主演的《月老》獲選本屆韓國富川國際影展開幕片。（傳影互動提供）

金馬執委會日前向報名本屆金馬獎的電影公司通知初選通過名單，今年堪稱是柯震東的國片豐收年，主演了《鱷魚》、《MONEYBOYS》、《月老》、《買一送一》共四部片，其中的《鱷魚》、《MONEYBOYS》、《月老》3片都確定通過初選擠進金馬獎複選窄門，而《買一送一》並非沒通過，而是並未報名本屆金馬獎，換句話說，柯震東主演電影今年送件3部，3部都順利通過初選。

《買一送一》監製李耀華談到沒有報名本屆金馬獎原因，表示一開始電影原本是排今年上映，但是一殺青就宣布全台進入疫情三級警戒，討論之後，決定不要趕在今年檔期，明年再上映。柯震東2011年曾以《那些年，我們一起追的女孩》獲得金馬獎最佳新演員獎，今年3片通過初選，問鼎影帝機率大增，《MONEYBOYS》監製黃茂昌說：「這對台灣電影來說都是好事，無論柯震東最後以哪部片被提名，參與演出的電影都會被關注到。」

柯震東四部片中，打頭陣的是顛覆他以往形象，即將於10月8日全台上映的《鱷魚》，他在電影中飾演一位「迎接新生活」的年輕人余大偉，綽號「鱷魚」，因有著不同於常人的背景及遭遇，總是能適時挺身而出給予鄰家大姊姊李心潔滿滿的保護感。他在《鱷魚》中既有在《那些年，我們一起追的女孩》的青澀，又有些《再見瓦城》中的憂愁，柯震東坦言：「是我眾多作品中，十分特別的存在。」

柯震東在《鱷魚》中與大馬女神、金馬影后李心潔首次同台飆戲，兩人的合作讓影后稱讚柯震東：「除了聰明還有用心」。提到當初選角過程，李心潔表示，不敢相信當時導演陳大璞會找上她。李心潔直接詢問導演，知不知道自己跟柯震東有些「差距」，沒想到導演很誠懇地表示他都想得很清楚，男、女主角之間的差距正是他要描繪的愛情樣貌。

一想到要談一段有差距的戀愛，李心潔點出她的疑慮，「感覺自己比對方年紀大很多」、「是兩個活在不一樣世界的人」，到底是什麼原因，會促成這段看似不可能的戀愛呢？她開始在拍片過程中尋找愛上「小魚」的原因：「我以為她是在哪一個瞬間突然對小魚有感覺。但後來發現，愛上那個人的瞬間，不是在一個多麼重要或者是特別的時刻，而是一個很簡單不自覺過程。」

除了與柯震東合作的不可置信外，提到跟李康生的合作，李心潔難掩興奮：「他有一種很特殊的節奏，可以產生很特別的幽默感，我捉摸不到他的情緒，他的演出跟你在劇本裡面看的時候，完全不一樣，真的很有趣。」

除了柯震東在金馬獎初選大豐收，今年票房飆破1.6億，由鄭人碩、謝欣穎主演的《角頭-浪流連》；張震和張鈞甯主演的《緝魂》都通過初選；至於今年票房賣破4億，由邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，製作公司表示「初、複選為非公開資訊，無法對外回覆」；吳慷仁、艾怡良主演的《我沒有談的那場戀愛》也表示有報名，但不便透露。其他已知通過初選的，有鍾孟宏執導，賈靜雯、王淨主演《瀑布》；馬志翔、Ella主演的《聽見歌再唱》；林嘉欣和莊凱勛主演的《美國女孩》；陳淑芳、江常輝、阮安妮、阮秋姮主演的《徘徊年代》，以及陳柏霖、劉冠廷主演的《詭扯》等片。