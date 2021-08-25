台中市下半年度最大場徵才活動「台中那麼旺」就業博覽會，9月4日將在台中市政府前廣場熱鬧登場，勞工局表示，活動規畫5大特色招募專區，邀集國內外63家企業，提供逾3200個職缺，與丹麥、英國、德國、荷蘭等跨國風能大廠簽訂合作宣言，優先提供經常性薪資達到4萬元以上高薪職缺。

勞工局長張大春表示，台中除連續五年蟬聯最宜居城市第一名，今年度第二季共七項經濟指標榮獲六都第一，其中公司、商業登記家數、商業登記資本額成長數更是連續五季穩居六都第一，投資環境再加上市府團隊開發職缺，8月份「周周皆是就業周」，剛釋出逾3000個就業機會，9月4日下半年度台中最大場就業博覽會單場更釋出逾3200個職缺。

張大春強調，市府團隊與企業合作釋出工作機會，開發高薪職缺，去年與丹麥商務辦事處合作，邀集沃旭能源、哥本哈根離岸風力開發、台灣維特斯等9家丹麥風能大廠簽訂合作宣言，今年再度與丹麥商務辦事處合作，並擴大邀約英國在台辦事處、德國在台協會及荷蘭在台辦事處支持，與英國台英風電、德國西門子歌美颯、荷蘭伯威海事等14家廠商共同簽訂「風能產業促進台中市就業合作宣言」。

除將台中市列為營業據點或辦公場域優先考量的設置城市之一，優先釋出經常性薪資達4萬元以上職缺予台中市民，鼓勵市民朋友返鄉就業、外縣市的好朋友們移居台中就業。

台中市就業服務處指出，該活動風能產業專區提供近300個職缺起薪達4萬元以上；光電產業專區，提供近960個職缺；跨國企業專區中營業據點遍布全球的上銀科技、宏全國際共釋出逾980個職缺。

此外，深耕多年的在地企業專區提供近600個工作機會，疫情逐漸復甦的無煙囪產業專區，提供逾260個職缺，計逾3200個多元工作機會。

台中市就業服務處表示，活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，共有上銀科技、矽品精密等13家廠商提供視訊面試機會，歡迎事先上網報名，現場也將透過專人控管人流，維持場區人數500人以下，請求職者遵守市府防疫措施。