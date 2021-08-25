羅東鎮公所新近更換一批路燈，讓路燈不僅變聰明也更省電，並且還具有「迎客」的作用。（羅東鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

羅東鎮公所近日以鎮公所、羅東夜市為中心點，將附近的90盞路燈全面更新升級為「智能型路燈」，不僅能大幅縮短報修時間，特別設計的燈光氛圍更具有吸引遊客、擴大羅東夜市範圍的擴大商機功能，改用LED燈具也更加省電，可說是一舉多得。

各地的路燈除了提供照明，也逐漸兼具美化環境的功能，羅東鎮公所近來推動的第一期路燈改善計畫就是依據此項原則來推動，並且還讓路燈「變聰明」，透過增設的監控通報系統，只要有路燈不亮或是線路發生故障，就會透過監控通報系統自動回報，讓維修人員能在第一時間掌握狀況並前往處理。

鎮公所表示，過去傳統路燈故障多得仰賴村里長或熱心民眾協助通報，但升級為智能型路燈並加裝這套監控通報系統後，路燈報修的時間從過去人工報修平均3天的時間大幅縮減為24小時。

此外，這些路燈也改用更省電的LED燈具，初估節電量可達到傳統路燈的一半，讓公所可以節省一筆路燈的電費開支。

鎮公所主祕蔡宜潔表示，這批改裝的路燈另外還具有「迎客、攬客」的用意，因為這批路燈具有特別的設計，入夜點亮之後就成了羅東鎮的「夜晚氣氛燈」，一方面引導遊客進入羅東鎮的市中心，同時也是將羅東夜市的商圈範圍進一步擴大，希望能藉以擴大羅東鎮的商機。

鎮公所表示，目前完成的90盞更新路燈只是初期試辦範圍，未來還會逐步擴大範圍，讓鎮民及遊客都能享有更好、更安全的公共環境及設備，並且對羅東鎮能有更好的體驗。