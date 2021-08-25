立委楊瓊瓔（中）、市議員陳本添協助校方爭取史建築月眉公學校宿舍修復及再利用計畫。（王文吉攝）

月眉公學校日式宿舍保留4棟木造建築，早期提供校長、教師及眷屬居住，目前暫作倉儲使用。（王文吉攝）

台中市歷史建築「月眉公學校日式宿舍」歷經墩仔腳大地震及921大地震，屹立不搖83年。（王文吉攝）

台中市歷史建築「月眉公學校日式宿舍」歷經墩仔腳大地震及921大地震，屹立83年。校方日前透過市府及立委楊瓊瓔、市議員陳本添向文化部申請修復及再利用計畫，獲得220萬元經費補助，將進行歷史建築調查、記錄、訪談及研究分析，以利後續推動修復工程。

月眉國小校長廖曉柔簡報指出，月眉國小創校歷史可追溯至1922年於內埔公學校設立月眉分教場，1928年首屆37名學生畢業，同年4月獨立設校，改名「月眉公學校」。月眉公學校日式宿舍群建於1938年，目前保留4棟，早期提供校長、教師及眷屬居住，目前暫作倉儲使用。

廖曉柔表示，月眉國小已提交管理維護計畫，持續保留歷史建築，將繼續向文化部及相關單位提出修繕整建及再利用計畫，結合特色課程，將日式宿舍改建為校史展示室、食農教育料理教室、社團學藝競賽培訓場所或課後照護服務的「寺子屋」等。

教育局副局長葉俊傑表示，月眉公學校日式宿舍群反映日據時代不同官等的宿舍特徵，建築形貌、格局及其屋架的斜撐補強、角隅斜撐加固作法等，應是1935年墩仔腳大地震後對建築施以補強的結果，具見證時代之意義。

文化部文資局副局長粘振裕說明，歷史建築月眉公學校宿舍修復及再利用計畫，初步同意核定計畫總經費220萬元，補助金額為132萬元，地方政府配合款為88萬元。

楊瓊瓔表示，月眉國小創校近百年，時代更迭，留下4棟木造日式宿舍，記錄師生回憶，目前已獲文化部補助，將先辦理調查研究，她將爭取文化部文資局持續支持修復經費。陳本添則建議校方舉行修復設計再利用說明會，讓所有校友、社區居民一同參與保存老宿舍。