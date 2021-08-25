台中市歷史建築「月眉公學校日式宿舍」歷經墩仔腳大地震及921大地震，屹立83年。校方日前透過市府及立委楊瓊瓔、市議員陳本添向文化部申請修復及再利用計畫，獲得220萬元經費補助，將進行歷史建築調查、記錄、訪談及研究分析，以利後續推動修復工程。
月眉國小校長廖曉柔簡報指出，月眉國小創校歷史可追溯至1922年於內埔公學校設立月眉分教場，1928年首屆37名學生畢業，同年4月獨立設校，改名「月眉公學校」。月眉公學校日式宿舍群建於1938年，目前保留4棟，早期提供校長、教師及眷屬居住，目前暫作倉儲使用。
廖曉柔表示，月眉國小已提交管理維護計畫，持續保留歷史建築，將繼續向文化部及相關單位提出修繕整建及再利用計畫，結合特色課程，將日式宿舍改建為校史展示室、食農教育料理教室、社團學藝競賽培訓場所或課後照護服務的「寺子屋」等。
教育局副局長葉俊傑表示，月眉公學校日式宿舍群反映日據時代不同官等的宿舍特徵，建築形貌、格局及其屋架的斜撐補強、角隅斜撐加固作法等，應是1935年墩仔腳大地震後對建築施以補強的結果，具見證時代之意義。
文化部文資局副局長粘振裕說明，歷史建築月眉公學校宿舍修復及再利用計畫，初步同意核定計畫總經費220萬元，補助金額為132萬元，地方政府配合款為88萬元。
楊瓊瓔表示，月眉國小創校近百年，時代更迭，留下4棟木造日式宿舍，記錄師生回憶，目前已獲文化部補助，將先辦理調查研究，她將爭取文化部文資局持續支持修復經費。陳本添則建議校方舉行修復設計再利用說明會，讓所有校友、社區居民一同參與保存老宿舍。
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