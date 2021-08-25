行政院拍板將發行振興五倍券振興經濟，宅神朱學恒翻閱相關公文時發現，這次五倍券的包裝是「經濟部找監獄受刑人包出來的」。台北市議員徐巧芯也透露，自己有接到來自監獄的陳情，她痛批這種剝削受刑人的心態很不可取，並忍不住直言這件事情「簡直荒唐」，本來發現金可以避免的事，為了好大喜功的行政院長蘇貞昌，增加了多少人的困擾？

徐巧芯今(25日)在臉書上表示，上次三倍券的包裝中，裡面還有一張卡紙，當時還有一堆人讚賞說好漂亮，很多人以為它原本就長這樣，可能是自動分裝，殊不知是辛苦的受刑人和國營事業小精靈們血汗加班幫我們包裝的，但政府到現在仍不斷告訴大家，五倍券成本沒有很高，政務委員羅秉成甚至說印現金也要錢，完全不提額外的人力和經濟成本。

針對朱學恒指出，台電和中油等單位也都加入分裝工作，徐巧芯透露，「我也收到陳情，來自於監獄」，去年發行三倍券的時候，台北監獄負責三倍券分裝，因為「長官們」認為受刑人是最低廉的人力，先不說這種剝削受刑人的心態很不可取，實際上衍生了很多問題，這次五倍券恐怕又要再度重演。

徐巧芯指出，受刑人普遍的勞作金很低，所以工作意願並不高，沒什麼人想參與分裝作業，但因為長官已經說了，就是要受刑人做這個工作，為了提升工作意願，最後只好加裝冷氣、三餐再加宵夜，才能讓他無止盡的加班，不僅成本提高，連監所的公務員也要跟著一起加班，而這又是一筆開支以及負擔，徐巧芯感嘆，行政院根本沒有聽到基層公務員的聲音。

徐巧芯更說，一般社會大眾普遍已為五倍券的成本只有印刷跟運輸，但人力成本以及其中的剝削概念，都是關在高牆裡不為人知的內幕，管理基層監獄的公務人員苦不堪言，沒想到現在又要再來一次，且這次連國營事業員工都要加進來，甚至把AZ、莫德納等受人民喜愛的疫苗拿出來當政府利誘的工具？簡直荒唐。徐巧芯直言，「唉，本來發現金可以避免的事，為了好大喜功的蘇貞昌院長，增加了多少人的困擾？」

次外，經濟部對此回應，因為五倍券等同現金，必須慎重，因此比照去年，由公務人員、國營事業員工從旁邊督，事先都有經過意願調查。