疫情一降溫，桃園市的土地標售就湧現報復性買盤！桃園市地政局今(25)日舉辦今年第二次市地重劃區標售，本次釋出觀音區的草漯第三區與第六區整體開發單元，以及桃園區經國的抵費地土地，其中草漯釋出一口氣端出78筆標的，經國則釋出7筆，合計共標售85筆標的，總面積約3.72公頃，由於標售規模龐大，今日開標光是理標、審標就花了近一小時，總計共吸引241封標瘋搶標，反應相當熱烈！

本次開標結果也十分亮眼！85筆標的中，有68筆順利標脫，總標脫率約80%，其中草漯第六單元一鳴驚人！吸引143封投標(141封合格，2封不合格)，最終33筆標的全數標脫，轟出全壘打佳績！而草漯第三單元也有94封投標(92封合格，2封不合格)，45筆標的也標脫了31筆，標脫率約68.9%。至於經國重劃區，7筆標的標出4筆，三區標脫總金額高達22.5億元，整體溢價率達22.2%。

觀音草漯第六單元的搶標情況熱絡，令各界為之驚豔！當中大觀段84地號土地，面積約156坪，因是面大觀路的精華角地，堪稱是本次標售的人氣王，共有21封標單搶購，最終以6,712萬元售出，換算單價每坪43萬元，溢價率更高達138.4%，榮登本次標售的溢價王寶座，同時也創下區段土地單價的新高記錄。至於第三單元的2筆商業區，為富溪段526、528號，分別以總價4,168.8萬元與1,788.8萬元標出，換算每坪單價約在25.4與24.1萬元，溢價率分別高達35.4%以及28.6%，顯見投標者看好後市發展勢在必得！