女星小嫻（黃瑜嫻）擁有甜美外型和前凸後翹的好身材，而熱愛戶外運動的小嫻，還曬得一身健康的小麥膚色，小嫻因此擁有「焦糖美人」的稱號，而隨著近日疫情趨緩，小嫻則戴著口罩現身沙灘，她辣穿黑色比基尼，大方解放S身材曲線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，小嫻戴著口罩、身穿黑色比基尼現身沙灘，她開心地在沙灘上跳躍、手插腰比「耶」，小嫻大方解放美肌，保養有術的她，身材前凸後翹，身上零贅肉相當養眼，而久違在踏上沙灘的小嫻也開心發文：「戴口罩的夏天安全又開心，南部陽光超熱情，還好瘦了8kg」。

小嫻解放S曲線，好身材超不科學。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

小嫻大方秀比基尼，女星佩甄大讚小嫻是辣妹、夏宇童直呼很正，GiGi（林如琦）也說：「這身材真的太厲害」，小嫻謙虛說：「海邊有肉的才好看」，至於狂瘦8公斤，小嫻則表示：「開始做雞翅之後，每次煮完大量的都吃不下，所以食量有變小」，網友也狂讚小嫻：「身材好好喔！太正了，羡慕餒」、「這也太犯規了 身材線條 美」、「這...太犯規了啦！天氣已經很熱了，妳這樣會產生暴動啦」，還有人歪樓說「金剛超幸福」，虧金剛成為全男人最羨慕的人。

小嫻、金剛情侶檔交往一年多、感情穩定，兩人現在定居屏東，小倆口日前被問到是否有想要再更進一步，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，加上小嫻容易知足、金剛是務實派，兩人都認為儀式性的東西不是重點。