拜登談美國在阿富汗撤軍行動

美國從阿富汗匆匆撤軍狀況混亂，白宮主人拜登也被各方指責背棄盟友。然而，促使他決定，美軍在8月31日前撤出阿富汗的直覺，早已在一次電視聲明中披露。

「我們朝真正投資美國人，讓經濟長期成長，並建設一個超越世界其他地方的美國又向前邁進了一步。」CNN新聞網25日分析指出，拜登表明，雖然美國從阿富汗撤軍，很可能會導致數千計有資格到美國的阿富汗人身陷塔利班殘酷統治，而難以逃離，甚至可能讓部分美國人也受困當地。然而，他認為，無論是美國人的優先要務，或是個人的政治前途最後都不在阿富汗。

對那些政敵、老兵，情報專家和其他人來說，美國違背了神聖承諾，讓許多20年來在阿富汗戰爭期間，為美國效命，並拯救美國人性命的阿富汗翻譯及其他人員，都不太可能在美軍抽身前離開當地。

撤離行動遭恐怖威脅

不過，分析指出，這和拜登對美國國家利益的算計是一致的，這是他的外交政策基調，也是他在嚴峻的新冠大流行、揮之不去的經濟衰退，還有美國20年的全球災難中，對國人心境的解讀。此外，這和另一個核心原則息息相關，那就是他不會送美國兒女到阿富汗，或是其他任何地方，為他認為無法提高美國核心安全的徒勞努力而犧牲性命。