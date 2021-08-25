全球央行年會即將登場，目前市場焦點均擺放在美國聯準會(FED)主席鮑爾27日晚間的演說，是否會釋出縮減QE訊息，因為這攸關美股未來走向，也牽動台股走勢。不過，多數分析師認為，此次鮑爾談話不太可能觸及縮減QE話題，反而是9月中下旬的FOMC會議的機率較高。

傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會將於美東時間8月26日-28日登場，各國頂尖央行行長及經濟學家將與會，投資人可以從中嗅出全球央行重要政策變化的風向球，因而受到市場高度關注。尤其鮑爾預定當地時間8月27日上午10點，將就經濟前景發表線上演講，也因此，投資人十分關切，該次演說是否會提出縮減購債計畫的可能時間表。

特別是美國7月經濟數據喜憂參半，非農數據表現強勁，但是消費者信心指數大幅下滑，加上7月FOMC會議記錄顯示，多數與會者認為，只要美國經濟成長符合預期，今年年底前開始放緩購債步伐是合適的。在此背景下，市場都迫切想要知道，鮑爾於全球央行年會的演說中，是否會暗示FED縮表的計畫，屆時他發言的每一句話，都會被反覆琢磨，牽動市場神經。

不過，市場人士認為，倘若鮑爾談話明確發出縮減購債訊號，恐將為美股帶來修正的壓力。尤其自去(2021)年新冠肺炎疫情以來，美股漲勢兇猛，三大指數頻創新高，市場開始擔憂，FED縮減QE規模，恐將成為美股大幅回檔的導火線。

事實上，市場都知道美國縮減購債勢在必行，只是時間點問題而已。而且有了2013年的縮表經驗，投資人已經知道了遊戲規則，FED將從縮減購債規模開始，直到整個縮表計畫結束，才會開始考慮升息。加上，隨著美國經濟逐漸走出新冠疫情陰霾，對於FED縮減QE的討論已從今年初開始發酵。因此，即使FED真得展開縮表及升息動作，此次投資人應該比較能夠處之泰然。

目前市場多預期，FED將於9月或11月的FOMC會議上，宣佈縮表的時間表，可能性較高。高盛預計，FED於11月宣佈的機率為45%，12月為35%，延到2022年的機率則是20%。

不過高盛也指出，隨著Delta變種病毒持續蔓延，恐將影響美國經濟，所以FED也有可能將宣布縮減QE的時間點，延遲到今年11月份以後。