疫情逐漸趨緩，行政院將再度發行振興五倍券，為爭取這波商機，花蓮縣發起宜花東3縣「花木蘭聯盟」，除推動縣內互惠旅遊外，花蓮再研擬3項「花蓮觀光振興計畫」，除鼓勵旅行社帶團微旅行給獎金，包括自由行住宿、到東大門等夜市都可參加抽獎，獎品價值超個百萬元！

花蓮縣長徐榛蔚今天表示，花蓮縣6月19日至今2個月都保持零確診，持續防疫工作外，也著手疫後觀光振興籌備工作。目前確定推動宜花東3縣互惠旅遊，花蓮縣9月立即推動第一波3000餘人義警、山警、民防及巡守，前往宜、東展開2天一夜微旅遊。

此外，凡3縣縣民（身分證字號G、U、V）或居住於3縣者參加20人以上旅遊團，於花蓮合法旅宿業至少住宿1晚及前往指定景點，並提供新冠肺炎疫苗接種證明或出發前7日內陰性檢測證明，每團獎勵旅行社1萬元，每家旅行社最高補助10團，至9月30日止。

各縣市搶攻振興五倍券商機，觀光旅遊處也表示，已研擬出3項振興方案，只要合法旅行社帶團到花蓮，並前往活動任一指定景點或活動，就可獲得獎勵金，總額高達500萬元，藉此衝刺微旅遊團消費。另提供自由行旅客到花蓮合法旅宿業住宿並至活動官網登錄，不僅抽轎車，可再抽100萬購物金（花蓮好Q）。

研擬方案還有，到東大門夜市、民有夜市，消費滿200元即可獲得1張抽獎券，未中獎可續抽，最多有3次中獎機會，獎品總價值超過百萬元。鯉魚潭商圈也將發放消費券（預計30萬元額度），提升鄉鎮景點經濟效益。相關振興方案近期定案公布實施。