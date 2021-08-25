「宅神」朱學恆爆料台電、中油徵召員工到新竹監獄找收容人為振興五倍券包裝，並以可打國際疫苗為誘因。對此，法務部長蔡清祥25日鄭重否認，強調目前為止，收容人皆尚未接種疫苗，也沒有如此規劃，外界說法並不正確。

蔡清祥強調，目前監所防疫措施做得很好，至今都是零確診，因此對於未來要進入到監所裡面，指導振興五倍券包裝的人員，也希望這些人員做好防疫措施，例如打過疫苗，或是做核酸檢測、快篩，避免造成防疫破口。

另法務部矯正署表示，為配合國家政策，有關協助振興五倍券分裝作業目前尚處規劃階段，為因應矯正機關之防疫需求，確保收容人與職員健康，避免分裝作業造成疫情破口，矯正署預先研訂可能承作機關各類嚴密之防疫措施，以為周延；尤其針對須進入矯正機關之外部人員，均須遵循防疫規定，澄清目前並無外界所稱「要替收容人施打疫苗」一事。

此外，針對國民黨台北市議員徐巧芯爆料，有監獄受刑人陳情，指2020年包裝3倍券時，被迫晚上、假日都得加班包裝，卻沒有得到應有的勞作金。

蔡清祥強調，爆料訊息並不正確。矯正機關鼓勵受刑人，應該要參與社會、回饋社會，所以鼓勵他們來做，這不僅是學習教化，也有勞作金，跟外面的人在工作的情形一樣，也有收入。法務部是用鼓勵的方式，也收到很好的教化效果，外界的誤解是沒有必要的。