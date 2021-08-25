北市素地缺貨，開發商將眼光放在「類土地」的產品上，尤其是產權單純的舊辦公大樓與透天厝等產品，台北市近期又有一宗老B辦都更改建案例，位於敦化南路近小巨蛋的40年老B辦，改建成為豪宅案「華固敦品」後，最新實價揭露23樓成交每坪202.9萬元，整體成交單價在每坪154~202.9萬元，改建後房價較周邊老B辦翻倍。

「華固敦品」最新公布多筆實價紀錄，最高是23樓成交2.57億元，單價每坪202.9萬元，其次則是22樓成交2.46億元，每坪成交194萬元，最低則是低樓層有成交每坪154.2萬元的紀錄，而周邊一般老B辦房價則約在每坪80多萬左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市不像其他各都有許多大規模的重劃區開發，台北市可開發的素地稀有，開發商透過參與合建、都更、危老甚至是捷運聯開的方式，取得合適的開發案，近年因為危老、都更政策盛行，包括飯店、舊辦公大樓、電影院、老透天厝等，都成為熱門的改建產品。

此次揭露還有一棟建國北路高架橋旁的透天厝，去年3月成交9528萬元，今年3月揭露成交1.23億元，土地則是住三之二，地坪27.22坪，換算土地一坪450萬元，不過備註則載明具重建或重劃、都更等效益。

曾敬德表示，統計2018年台北市的危老政策發酵以來，台北市將近有150筆總價億元起跳的透天厝交易案出現，顯見危老政策的確加快老透天厝的改建速度，實務上有些土地容積率較高的沿街透天厝，整合幾棟後就具備有開發改建效益。