林員立即將老嫗平安送返家，家屬看到所長親送老嫗返家，頻頻致謝。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局黎明派出所接獲民眾報案，稱在向上路與三厝街口見一名老嫗神情慌張於馬路上徘徊，急須員警提供協助。黎明所長林澤聰、巡佐黃聰賢、賴志福馳赴現場關心，邱姓老嫗表示自己趁太陽下山外出散步，沒想到拐個彎，像鬼打牆一樣繞來繞去就是找不到回家的路。

警方指出，林員一眼就認出老嫗係住在警所旁的社區住戶，立即將老嫗平安送返家。家屬看到所長親送老嫗返家，頻頻致謝，並大讚員警真的是名副其實的人民保母。

所長林澤聰於黎明所擔任所長已2年有餘，凡事親力親為，深耕地方；喜好閱讀，博聞強記，常參與轄內宣導犯罪預防知識，更練就過目不忘的本領，素有警界謝哲青(行走的百科全書)的封號。這次獲報前往處理迷失老嫗案件，雖然老嫗無法具體描述住家位置，身上亦無攜帶證件。

林員憑藉著自己超強記憶力，回想起曾於轄內步巡巡視時，於警所旁的社區見過老嫗，考量已高齡87歲老嫗身體狀況，主動載送返回社區，由鄰居指引下順利返家。家屬聽到員警轉述老嫗迷失過程慶幸遇到人民保母。

所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至社會局申請預防走失手鍊，以利員警迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。