台中市西屯區磁吸人口三關鍵，就業、交通與商業活動，人潮帶來錢潮。（盧金足攝）

內政部與電信業者合作，運用基地台訊號進行新型態人口統計，人流移動視為可做判斷區域房市潛力依據，觀察六都人口淨流入人口最多前十名，由台中市西屯區奪冠，平日夜間人口比戶籍人口多11.8萬人左右，磁吸人口三關鍵，就業、交通與商業活動，人潮帶來錢潮。

台中市政府近年來在西屯區的重大建設，帶來就業機會，加上台商回流等利多優勢，西屯區新市政中心坐擁集政治、商業中心，還有豪宅林立的豪宅區，東海、逢甲等大專院校，台中工業區、中科等產業聚落，吸引大量就學、就業與居住人口。

其次則是桃園市蘆竹區以第二名的成績緊追在後，如以縣市別來看，新北市、桃園市各有三個行政區入榜，為六都人口紅利亮眼縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國內已邁入高齡化社會，面臨少子化、高齡化危機，台灣人口已出現負成長，對房市而言，少了人口的自然增加，社會增加的人口移入將對房市交易形成一大支撐要素。

電信信令人口統計是以手機訊號偵測，相較於戶籍地遷入、遷出統計，更能實際顯現當地就業、就學、租屋、居住的人口數，也較為接近實際市況，這些平日夜間人口高於戶籍人口的區域，也顯示實居人口較多，未來購屋需求強勁，堪稱房市潛力區。

六都中人口紅利最多的行政區由台中西屯區位居榜首，平日夜間人口比戶籍人口多約11.8萬人左右。

陳金萍表示，台中市近年來在重大建設、就業機會、台商回流等利多優勢下，磁吸中部其他縣市民眾往台中市就業、成家，進而購屋、置產。

桃園市蘆竹區與龜山區分列二、三名，蘆竹與龜山因臨近雙北都會區，上班通勤方便，房價較雙北親民、建設和產業發展快速，以蘆竹區而言，是電子、物流、倉儲以及航空產業的發展重鎮，就業機會多、生活機能完善，也成為強大的人口拉力，吸引民眾在此落腳。

探究十大房市潛力區磁吸人口的原因約可歸納為三大關鍵因素，陳金萍指出，第一就是就業機會多，不論是新北的中和、汐止，或是桃園蘆竹、龜山與中壢，以及台南永康等，區域內都有不少工業區、產業聚落形成，加上中美貿易戰後台商回流投資擴廠，龐大的工作機會讓就業人口多選擇就近居住，成為大量人口駐足的區域。

其次則是交通建設到位，雙北市捷運系統網路逐步健全，而桃園也有機場捷運已通車、綠線興建中，台中綠線已通車等，南來北往更加方便，也成為人口持續流入的原因之一。

第三個關鍵就是商業活動，以台北中山、桃園中壢或是台中西屯來觀察，都是該都會區商業活動頻繁的主要區域，擁有不少大型商場、商圈，滿足民眾逛街、購物、看電影等多樣化的夜間休閒娛樂需求，加上這些區域也同樣位於交通樞紐位置，持續磁吸人口。

人口通常是用來判斷房市需求的重要指標，過去用遷出、遷入人口觀察人口移動，但只能觀察到已設籍的人數，屬於落後指標，但內政部的電信信令人口統計以行動裝置訊號定位作為統計依據，更能充分反映就學、就業、租屋或居住的人口分布，可作為未來房市潛力的領先指標。

陳金萍說，通常民眾由租轉買或是換屋時，也會選擇有地緣關係或熟悉的區域購屋，因此，這些流入人口數較多的區域也可代表是未來的房市潛力區，顯示該區域有潛在且穩定的購屋需求，價格也相對有支撐，讓區域房市發展更增添想像空間。